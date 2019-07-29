Москва, , 10:59 — REGNUM

Так как экономическая ситуация в РФ постепенно ухудшается, то падает и количество МФО, полагает заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Ведута. Об этом она заявила 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о сокращении в России количества МФО вследствие ужесточения политики ЦБ РФ.

«Объективно это позитивный процесс, потому что не может быть так много посредников между теми, кому нужны деньги, чтобы что-то купить, и теми, кто их выдаёт и живёт на марже, — сказала Ведута. — Идёт естественный процесс централизации капитала, когда самые крупные средства концентрируются у самых крупных финансовых институтов. На начальном этапе возникает множество МФО, но затем, поскольку ситуация в экономике ухудшается и содержать такое количество посредников невозможно, процесс их исчезновения становится объективным. Экономика слабеет».

Кроме того, экономист уточнила, что крупным российским банкам в свою очередь, конечно, выгодно исчезновение МФО, которые являются их конкурентами.

Напомним, как ранее сообщили «Известия» со ссылкой на обзор, подготовленный Центральным банком РФ, микрофинансовые организации (МФО) за I квартал 2019 года закрыли треть офисов из-за ужесточения требований Центробанка. В числе этих требований — снижение максимально допустимой ставки.

Читайте ранее в этом сюжете: МФО вредят не только гражданам, но и всей экономике РФ – Делягин

Читайте развитие сюжета: Экономике РФ сильно нездоровится – экономист Михаил Хазин