Москва, 29 июля 2019, 10:59 — REGNUM
Так как экономическая ситуация в РФ постепенно ухудшается, то падает и количество МФО, полагает заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Ведута. Об этом она заявила 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о сокращении в России количества МФО вследствие ужесточения политики ЦБ РФ.
Кроме того, экономист уточнила, что крупным российским банкам в свою очередь, конечно, выгодно исчезновение МФО, которые являются их конкурентами.
Напомним, как ранее сообщили «Известия» со ссылкой на обзор, подготовленный Центральным банком РФ, микрофинансовые организации (МФО) за I квартал 2019 года закрыли треть офисов из-за ужесточения требований Центробанка. В числе этих требований — снижение максимально допустимой ставки.
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