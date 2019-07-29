Шанхай, Китай, , 10:40 — REGNUM

Южнокорейская компания Incheon Port Authority откроет свое зарубежное отделение в Китае. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, зарубежное отделение будет открыто в Шанхае в октябре 2019 года.

В 2018 году объем обработанных грузов в поту Шанхай составил 42,01 млн контейнеров, что является самым большим показателем в мире. Второе место по объему обработанных грузов занимает порт Сингапура с показателем 36,6 млн контейнеров.

В настоящее время 60% грузов, обрабатываемых в порту Инчхона приходится на грузы из Китая.

Известно, что южнокорейская компания намерена использовать свое отделение в Шанхае для выявления отраслевых тенденций, а также их использования в маркетинге.

Ранее, в марте 2019 года Incheon Port Authority открыла зарубежное отделение во Вьетнаме.