Чебоксары, , 10:24 — REGNUM

В Чувашии в рамках дела о банкротстве шумерлинского МУП «Теплоэнерго» на торги повторно выставляется комплекс имущества предприятия. Стоимость лота по сравнению с апрельскими торгами уценена на 10%. При этом мэрия Шумерли пыталась оспорить правомерность продажи данного имущества, подав жалобу в суд на действия конкурсного управляющего — администрация проиграла суд в первой инстанции, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С 30 июля начинается приём заявок на участие в торгах по продаже в Шумерле комплекса имущества банкротного «Теплоэнерго» в составе производственной базы. Вид торгов — публичное предложение. В лот входят, в частности, гараж, лабораторный корпус, склад и пристрой к нему, инженерные сети, станки, 15 ноутбуков, 130 единиц мебели, пять сейфов, гильотина, котёл, дачный кузов, потрет Владимира Путина.

Начальная стоимость лота, который в апреле уже пытались продать, составила 6 585 360 рублей — это на 658 636 рублей дешевле, чем было ранее (или на 10%).

Отметим, что 17 июня 2019 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение по жалобе администрации Шумерли в адрес конкурсного управляющего, требуя признать незаконным его действия, «выразившиеся в незаконным образом размещенной информации о проведении торгов по продаже имущества должника и обязании его отменить процедуру торгов». Суд отказал в жалобе в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, МУП «Теплоэнерго» попало под наблюдение в октябре 2014 года, 25 июля 2017 года предприятие было признано банкротом. По итогам внешнего управления в реестр требований входили претензии кредиторов на сумму более 285,77 млн рублей. «Теплоэнерго» производило 75% потребляемой городом Шумерля тепловой энергии.

Ранее прокуратура Чувашии вступилась за жителей Шумерли, которые остались без горячей воды в связи с банкротством «Теплоэнерго». Суд удовлетворил требование надзорного органа о признании незаконными действий администрации по прекращению подачи воды с 21 мая 2019 года.

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