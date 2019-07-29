Сеул, , 11:23 — REGNUM

Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air Lines из-за падения спроса приостановит полеты между южнокорейским городом Пусан и японским Саппоро на острове Хоккайдо с 3 сентября. Об этом 29 июля передает агентство Reuters со ссылкой на представителей авиаперевозчика.

По их словам, Korean Air также рассматривает возможность сокращения количества рейсов между двумя странами или перехода на самолеты меньшей вместимости с середины августа.

Ранее южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что работники сферы обслуживания в Южной Корее (курьеры, продавцы) объявили о бойкоте произведённой в Японии продукции. На такой шаг протестующие пошли на фоне введения Токио ограничений на экспорт в Южную Корею материалов и компонентов для производства микросхем и электроники.