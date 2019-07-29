Пекин, , 09:41 — REGNUM

В июне 2019 года мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей составили около 7,8 млн рублей, что на 6,4% меньше июня 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За первое полугодие 2019 года продажи новых машин в мире составили 45 млн 159 тыс. единиц, что на 6,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

Первенство по продажам машин у Китая. В этой стране в январе — июне этого года было продано около 12,1 млн автомобилей. При этом здесь отмечено падение продаж на 12,4% по сравнению с прошлым годом.

Негативная тенденция на китайском авторынке фиксируется уже на протяжении двенадцати месяцев. Это можно объяснить торможением экономического роста страны и торговыми войнами с Соединёнными Штатами, которые занимают второе место по объёму авторынка. При этом в США за полгода было реализовано на 2,1% меньше машин, чем в 2018 году.

Следующим по объёму является автомобильный рынок стран Западной Европы. За первые шесть месяцев 2019 года здесь было продано около 8,7 млн автомобилей. Этот результат на 2,9% меньше прошлогоднего.

Также снижение продаж автомобилей произошло и в странах Восточной Европы. Там падение составило 7,3% до 1 млн 982 тыс. штук.

Напомним, автомобильный рынок России за январь-июнь 2019 года сократился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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