Астрахань, , 09:26 — REGNUM

Астрахань и Волгоград в 2020 году свяжут прямые регулярные авиарейсы. Это следует из планов по развитию международного аэропорта «Волгоград» на 2020 год, опубликованных на своей странице в соцсети гендиректором аэропорта Сергеем Дмитриевым.

Поддерживать развитие авиасообщения между Волгоградом и Астраханью планируется за счет бюджетов регионов, а также по программе субсидирования пассажирских перевозок.

За шесть месяцев 2019 года пассажиропоток аэропорта Волгограда составил 578 тыс. 860 человек (на 7% больше аналогичного периода прошлого года): 538 тыс. 745 пассажиров были перевезены на внутренних линиях, 40 тыс. 115 — на международных. В настоящее время регулярные рейсы из аэропорта «Волгоград» выполняются в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Самару, Краснодар, Сочи, а также в Салоники, Анталью, Монастир, Энфиду.