Саратов, , 09:24 — REGNUM

В Саратовской области подорожали квартиры. В новостройках за квартал цены выросли в среднем на 1,1%, на рынке вторичного жилья — на 0,87%. За год подорожание составило соответственно 5,95% и 4,63%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Саратовстата.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Саратовской области средняя стоимость 1 кв. метра общей площади квартир во II квартале 2019 года на первичном рынке жилья составила 39 245,29 рублей. Это на 1,1% больше, чем было по итогам I квартала, в абсолютном выражении рост составил 428,67 рублей. По сравнению с данными за II квартал 2018 года жильё в новостройках подорожало на 5,95%, или на 2 203 рубля.

На вторичном рынке жилья во II квартале текущего года средняя цена «квадрата» составила 37 775,79 рублей. Это на 0,87% (или на 325,46 рублей) дороже, чем было в первом квартале.

За год стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 4,63% в расчёте за 1 кв. метр общей площади, в абсолютном выражении рост составил 1672,47 рубля.

Данные Саратовстата