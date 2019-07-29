Саратов, 29 июля 2019, 09:24 — REGNUM
В Саратовской области подорожали квартиры. В новостройках за квартал цены выросли в среднем на 1,1%, на рынке вторичного жилья — на 0,87%. За год подорожание составило соответственно 5,95% и 4,63%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Саратовстата.
В Саратовской области средняя стоимость 1 кв. метра общей площади квартир во II квартале 2019 года на первичном рынке жилья составила 39 245,29 рублей. Это на 1,1% больше, чем было по итогам I квартала, в абсолютном выражении рост составил 428,67 рублей. По сравнению с данными за II квартал 2018 года жильё в новостройках подорожало на 5,95%, или на 2 203 рубля.
На вторичном рынке жилья во II квартале текущего года средняя цена «квадрата» составила 37 775,79 рублей. Это на 0,87% (или на 325,46 рублей) дороже, чем было в первом квартале.
За год стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 4,63% в расчёте за 1 кв. метр общей площади, в абсолютном выражении рост составил 1672,47 рубля.
Данные Саратовстата
Первичныйрынок жилья
Вторичныйрынок жилья
2017
I квартал
40 591,83
38 594,44
II квартал
40 096,27
38 039,90
III квартал
40 495,41
38 310,45
IV квартал
40 745,05
38 107,25
2018
I квартал
37 153,23
36 040,63
II квартал
37 042,29
36 103,32
III квартал
37 006,95
36 737,26
IV квартал
37 946,23
37 062,64
2019
I квартал
38 816,62
37 450,33
II квартал
39 245,29
37 775,79