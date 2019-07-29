Челябинск, , 09:22 — REGNUM

В Челябинске фирмы, которые перевозят пассажиров в маршрутных такси, оштрафованы на общую сумму 8,6 млн рублей. Всего штрафам подвергнуты уже 20 фирм, сообщили журналистам в пресс-службе УФАС.

Этому предшествовало то, что в ноябре 2018 года ФАС выявила повышение цен на проезд с 23 до 25 рублей 24 перевозчиками. При этом лишь ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие» смогло обосновать необходимость перевозок горожан и гостей по нерегулируемым тарифам.

Самый большой штраф наложен на ООО «Гранд» — в размере 1,6 млн рублей. Чуть меньше — 1,3 млн — выписано к взысканию с ООО «Кумир-Автолайн2». ООО «Кумир-Автолаин» оштрафовано на 838 тыс. рублей. Минимальный размер составляет 40 тыс. рублей, его уплатили два предпринимателя, работающих в статусе ИП.

Всего из 24 фирм штрафы назначены 20. Но и остальные четыре компании будут привлечены к ответственности. При этом две из уже привлечённых фирм уведомили органы ФАС о планах понизить цену до прежнего уровня — 23 рубля за поездку.