Москва, , 09:14 — REGNUM

За какое время в России можно накопить на внедорожник при средней зарплате посчитали специалисты сайта «Цена Авто».

Для того, чтобы накопить на самый бюджетный вариант внедорожника, которым является отечественная «Нива», потребуется 22 месяца. Причём за это время удастся накопить только на самую дешёвую модификацию 3-дверной Lada 4×4 стоимостью 518,9 тыс. рублей.

Специалисты сайта для расчёта взяли самую распространенную зарплату по России в 23,5 тыс. рублей. Что касается более продвинутой версии отечественного внедорожника Bronto (стоит 786,9 тыс. рублей), то на её приобретение придётся копить в течение 34 месяцев.

Стоит отметить, что в расчётах не учитываются никакие другие траты. Всю заработную плату при таком способе накопления человек должен откладывать исключительно на покупку автомобиля, не тратя деньги на еду, жильё и другие нужды.

По мнению специалистов, проводивших данный расчёт, его результаты позволяют судить об экономических условиях, в которых проживает большинство граждан России.

Напомним, специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, сколько денег граждане России ежемесячно тратят на бензин. Согласно их данным 42% автолюбителей тратят на моторное топливо более 4 тыс. рублей в месяц. 20,6% — от 3 тыс. до 4 тыс. рублей в месяц. 17,2% — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц. 15,6% — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей в месяц. И лишь 4,6% — до 1 тыс. рублей в месяц.

Читайте также: Названы самые покупаемые авто в РФ стоимостью до 1 млн рублей