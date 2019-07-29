Казань, , 09:05 — REGNUM

Приволжское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) обратилось в Арбитражный суд Татарии с иском к ООО «МНКТ», чьим владельцами являются Радик, Айрат Шаймиевы, чьи данные совпадают с данными сыновей первого главы республики, госсоветника РТ Минтимера Шаймиева, что ранее фигурировали в списке Forbes. Также в списке владельцев компании-ответчика — Тимур Шаймиев. Ростехнадзор требует привлечь компанию, что специализируется на добыче сырой нефти, к административной ответственности по ч.6 ст.19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания…»). Дело начнут слушать 28 августа 2019 года, но это далеко не первые претензии Ростехнадзора, ранее компанию уже привлекали к ответу за нарушения, выявленные при работах на нефтяных месторождениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Ростехнадзор обратился к ООО «МНКТ» с иском о привлечении к административной ответственности по ч.6 ст.19.5 КоАП РФ. 25 июля дело было принято к производству. В иске не уточняется, какое именно предписание ООО, работающее в сфере добычи сырой нефти, не исполнило. Слушания начнутся 28 августа.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 1 августа 2009 года путём реорганизации в форме преобразования четырёх компаний — ОАО «МНКТ», ООО «Татнефть-МНКТ», ООО «ТСНК» и ООО «ТНГК-Развитие». Владельцами ООО являются Радик, Айрат, Тимур Шаймиевы, а управляет обществом — ООО «Управляющая компания «Гранат-Стан Групп.», полностью принадлежащая Тимуру Шаймиеву.

Претензии у Ростехнадзора к компании Шаймиевых возникали и ранее. Так, в начале июля 2019 года ведомство привлекло общество к ответу по той же статье — невыполнение в срок предписания. Речь шла о нарушениях, которые были выявлены при внеплановой проверке юрлица — «при строительстве объекта капитального строительства «Расширение обустройства Актанышского нефтяного месторождения. Строительство мультифазной насосной станции (МФН) при К-223 Актанышского нефтяного месторождения». Компания является техзаказчиком по объекту, а в предписании было 15 пунктов нарушений, которые необходимо было устранить. Две претензии ведомство позднее сняло. В итоге компанию за нарушение ч.6 ст.19.5 КоАП РФ оштрафовали на 56 тыс. рублей.

Помимо этого, ООО в июне 2019 года не смогло обжаловать привлечение к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.9.4 КоАП РФ («Нарушение требований проектной документации и нормативных документов в области строительства»), в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. В этот раз речь шла о обустройстве Нуркеевского нефтяного месторождения, которое расположено в Сармановском и Тукаевском районах.

«Техническим заказчиком проверяемого объекта капитального строительства является ООО «МНКТ». По результатам проверки составлен акт проверки от №43−09−2018−462 от 15.11.2018 года (л.д.158−161). В ходе проверки были выявлены 12 нарушений допущенные (вменённые) заявителю», — уточняется в материалах дела.

В базе суда также фигурируют четыре административных дела по искам Ростехнадзора к компании, поданным в мае 2019 года. Все они рассмотрены — вынесены решения о привлечении к ответственности, но вердикты ещё могут быть оспорены.