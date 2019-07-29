Москва, , 08:47 — REGNUM

По итогам января-мая 2019 года российские дилеры продали юридическим лицам 85,4 тыс. новых легковых машин, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным аналитического агентства, корпоративные продажи на автомобильном рынке России растут уже четвертый год подряд. На данный момент на их долю приходится 14,4% от всего объёма рынка новых автомобилей.

Наибольший объём корпоративных продаж в России у отечественного бренда Lada. С января по май юрлицами было приобретено 11,5 тыс. автомобилей этой марки. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вторыми по популярности у корпоративных покупателей стали автомобили японской компании Toyota. За отчётный период их было приобретено 8 тыс. единиц. Это на 13% больше, чем годом ранее. На третьей строчке расположился корейский бренд KIA — 7,8 тыс. проданных автомобилей (-2%).

Четвёртое и пятое место заняли соответственно немецкий Volkswagen (7,6 тыс. ед.) и чешская Skoda (6,9 тыс. ед.).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года средневзвешенная стоимость новой легковой машины в РФ составила 1 млн 518,7 тыс. рублей.

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