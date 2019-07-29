Пекин, , 08:42 — REGNUM

В Китае приступили к проведению антидемпингового расследования поставок мета-крезола из США, Евросоюза и Японии, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Отмечается, что поводом стало поступившее в ведомство заявление одной из компаний КНР с обвинением производителей из указанных стран в демпинге товара на рынок Китая.

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Расследование должно быть завершено к 29 июля 2020 года, однако в случае необходимости оно может быть продлено до 29 января 2021 года.

Мета-крезол применяется при получении фенолоальдегидных смол, а также в дезинфекционных средствах и производстве азокрасителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая власти Китая ввели антидемпинговые меры в отношении фенола, поставляемого из США и стран ЕС. Расследование показало, что фенол ввозился в КНР по бросовым ценам, что нанесло серьезный ущерб соответствующей области китайской экономики.

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