Москва, , 08:28 — REGNUM

В Люксембурге продается самый доступный для населения бензин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование проведенное агентством РИА Рейтинг по их заказу.

Вторую строчку заняла Норвегия. Цены там на топливо высокие, однако и заработные платы одни из самых больших в Европе. Далее в пятерку лидеров вошли Австрия, Ирландия и Великобритания. Россия вошла в середину рейтинга. У нее 16 место в этом рейтинге.

Стоит отметить, что согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая. Жители страны могут себе позволить приобрести в 10 раз меньше бензина, чем люксембуржцы и в 3,3 раза меньше, чем жители России. Это при том, что цены на бензин на Украине одни из самых недорогих в Европе, но у них довольно низкий уровень заработной платы.

В самом низу рейтинга также находятся Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия.

Анализ производился на основании среднемесячных зарплат населения стран Европы с использованием информации из официальной статистики о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало июля 2019 года. Только для Норвегии и Украины использовались данные на май 2019 года.

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