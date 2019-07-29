Сеул, , 08:23 — REGNUM

В первой половине 2019 года южнокорейские автомобилестроительные компании Hyundai и KIA экспортировали зарубеж около 90 млн автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, до июня 2019 года компания Hyundai Motor экспортировала 58 777 223 автомобиля, а компания KIA Motors — 31 412 417 автомобилей.

Известно, что продажи компании Hyundai активно начали рости с 1997 года после строительства завода в Измите, Турция.

В настоящее время в распоряжении компаний Hyundai и KIA находится 20 заводов по изготовлению автомобилей в 13 странах мира.

Известно, что совокупный объем продаж двух компаний в 2001 году превысил отметку в 1000 автомобилей, в 2009 году — 3 тыс. автомобилей, в 2013 году — 5 тыс. автомобилей, а в первой половине 2019 года — 90 млн. автомобилей.