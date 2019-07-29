Курган, 29 июля 2019, 08:18 — REGNUM
Глава Курганской области Вадим Шумков поднял вопрос «оффшорного капитализма», от которого региону необходимо отходить. Традиция зарабатывать деньги в одном месте, а вкладывать в другое, по мнению врио губернатора Зауралья, неправильная, сообщает Накануне.RU.
Отвечая на вопрос информационного агентства о социальной ответственности бизнеса в регионе, Шумков затронул тему меценатства курганских купцов. которое было развито в ХIХ веке.
Глава региона отметил, что в 2019 году из внебюджетных источников, в том числе и из частного бизнеса, в ремонт социальных объектов и в благоустройство вкладывается более 700 млн рублей.
Напомним, ранее вопрос «оффшорного капитализма» в регионе поднимал руководитель регионального отделения «Союза промышленников и предпринимателей» Сергей Муратов. Он отмечал, что на заработанные в Курганской области деньги местные бизнесмены создают бизнес и покупают недвижимость за рубежом: в Объединённых Арабских Эмиратах, Испании, на Кипре, в Черногории.
Сергей Муратов призвал предпринимателей направить финансы на развитие родного региона. Строить ещё более красивые, чем за границей, дома, только в Курганской области. Покупать «Бентли», «Феррари», «Ламборджини», но ездить на них по курганским дорогам. Может тогда и в регионе и дома будут шикарные, и дороги хорошие и ровные, полагает Сергей Муратов.
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