Нур-Султан, , 07:53 — REGNUM

Товарооборот между Казахстаном и Киргизией по итогам первых пяти месяцев 2019 года составил $318 млн, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 29 июля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период экспорт из Казахстана сократился на 16,6%, до $217,5 млн, импорт из Киргизии вырос на 6,3%, до $100,8 млн. Доля поставок в Киргизию продуктов животного и растительного происхождения в общем объеме экспорта составила 32,2%, минеральных продуктов — 28%.

Более 50% всех импортируемых в Казахстан товаров составляют минеральные продукты, еще 16% — продукты животного и растительного происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля во время встречи премьер-министров Киргизии и Казахстана Мухаммедкалый Абылгазиева и Аскара Мамина стороны заявили о необходимости увеличения товарооборота между странами до $1 млрд.

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