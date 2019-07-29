Ханой, , 07:52 — REGNUM

Южнокорейская компания Lotte открыла третий магазин беспошлинной торговли Lotte Duty Free в одном из аэропортов Вьетнама. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 26 июля магазин беспошлинной торговли был открыт в международном аэропорту Нойбай, расположенном в 45 км от столицы Ханоя.

Известно, что в мае 2017 года южнокорейская компания открыла свой первый магазин Lotte Duty Free в международном аэропорту Дананга, а в июне 2018 года — в международном аэропорту Камрань.

В общей сложности, компания Lotte управляет 21 магазином беспошлинной торговли в восьми странах мира, включая Южную Корею.

По словам представителей компании, в новом магазине общей площадью 506 кв.м. представлены 90 мировых брендов парфюмерии, косметики, алкоголя, табака и продуктов питания.

В Lotte предполагают, что за 10 лет объем продаж достигнет отметки в 200 млрд вон (~$168,82 млн).