Курган, , 07:38 — REGNUM

В Курганской области на трассе Р-254 «Иртыш» завершился капитальный ремонт моста через реку Чёрная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Капитальный ремонт моста вёлся ООО «Просперити» с мая 2018 года. За год здесь заменили сваи и опоры, смонтировали 32 балки пролётного строения, установили перильное и барьерное ограждения, укрепили обочины и обустроили лестничные сходы.

Также заменено мостовое полотно. Отремонтированы и подходы к мосту, и сопряжения мостового перехода с насыпью автомобильной дороги. Отмечается, что верхний слой дорожного полотна выполнен из износоустойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На мостовом переходе федеральной трассы появился водоотвод с проезжей части с последующим выходом в очистные сооружения. Кроме того, установлены новые дорожные знаки. Нанесена практически «вечная» дорожная разметка — из термопластика со стеклошариками.

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