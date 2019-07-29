Эрбиль, Ирак, , 07:29 — REGNUM

Министерство строительства Иракского Курдистана приступило к разработке проекта по строительству железных дорог, об этом 29 июля сообщает Kurdistan.ru.

Курдистан Иван Шилов

После реализации данного проекта железные дороги будут связывать все крупнейшие города курдской автономии. Этого планируется добиться в ближайшие четыре года.

Как подчеркнул министр строительства Иракского Курдистана Дана Абдулкарим, сеть дорог положительно скажется на развитии общественного транспорта, а также улучшит торговые отношения региона с соседними странами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иракском Курдистане призвали Багдад начать поиски жертв операции «Анфаль»