Эрбиль, Ирак, 29 июля 2019, 07:29 — REGNUM
Министерство строительства Иракского Курдистана приступило к разработке проекта по строительству железных дорог, об этом 29 июля сообщает Kurdistan.ru.
После реализации данного проекта железные дороги будут связывать все крупнейшие города курдской автономии. Этого планируется добиться в ближайшие четыре года.
Как подчеркнул министр строительства Иракского Курдистана Дана Абдулкарим, сеть дорог положительно скажется на развитии общественного транспорта, а также улучшит торговые отношения региона с соседними странами.
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