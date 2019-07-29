Челябинск, , 06:37 — REGNUM

Полпред Владимира Путина в Уральском ФО Николай Цуканов восхитился индустриальным парком «Станкомаш» и работающими на нём предприятиями. Индустриальный парк он посетил 26 июля во время поездки в Челябинск на совещание по нацпроектам.

Сейчас на площадях «Станкомаша» работают «СП КОНАР-Чимолаи», АО «КОНАР», механосборочное производство «КОНАР», а также «Русские Электрические Двигатели» и «Транснефть Нефтяные Насосы». Всего восемь резидентов, которые к 1 января 2019 года создали 4441 рабочее место.

Парк был создан на месте завода им. Орджоникидзе. В настоящий момент он включён в реестр Минпромторга России по управляющим компаниям и индустриальным паркам. Его специализацией является развитие проектов по импортозамещению в металлургии, машиностроении и металлообработке, а также производств в приоритетных отраслях промышленности.

Как отмечает Цуканов, таких предприятий с каждым годом должно появляться всё больше. «И региональные власти должны прилагать максимум усилий, чтобы помогать их развитию», — заявил полпред.