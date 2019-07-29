Тюмень, , 06:19 — REGNUM

В Тюмени заместитель Генерального прокурора России Юрий Гулягин пригрозил гендиректору ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола» уголовной ответственностью за накопленные ранее долги по оплате труда перед 762 работниками в общей сумме свыше 50 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Речь идёт об ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола», созданном в апреле 2017 года. Ранее, в мае 2018 года, обанкротилось одноимённое предприятие, но это две разные организации, уточняют в прокуратуре.

На данный момент в отношении организации и генерального директора возбуждены административные дела по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы») и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение»).

Отмечается, что сотрудники прокуратуры Тюменской области провели встречи с трудовым коллективом завода. Гендиректором разработан график погашения задолженности по зарплате до сентября 2020 года. В настоящее время долги по оплате труда перед работниками ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола» составляют 45,5 млн. рублей.

ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола» специализируется на изготовлении металлоконструкций для железнодорожных, автодорожных, пешеходных и совмещенных мостов, стальных шпунтовых панелей и так далее. Завод расположен в посёлке Винзили, в 26 км от Тюмени.