Курган, 29 июля 2019, 05:42 — REGNUM
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил общественникам и депутатам городского парламента трёхмерное развитие Кургана. Встреча прошла 26 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Шумков предлагает последовательно и системно работать над проблемами областной столицы по трём направлениям — качественные дороги, тротуарные зоны и благоустройство территорий, включая дворы.
Помимо этого, Шумков заявил на встрече о необходимости реформирования городского жилищно-коммунального хозяйства. И вновь выступил с предложением — создать Ассоциацию управляющих компаний с едиными службами заказчика, бухгалтерии и кадров.
Ассоциация УК позволит оптимизировать средства на оплату управленческого персонала и найма специальной техники, необходимой для обслуживания закреплённых территорий. Сэкономленные деньги могут идти на обустройство дворовых территорий и спортивных площадок, так как их содержание является прямой обязанностью управляющих компаний и жильцов.