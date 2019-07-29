Курган, , 05:42 — REGNUM

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил общественникам и депутатам городского парламента трёхмерное развитие Кургана. Встреча прошла 26 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Шумков предлагает последовательно и системно работать над проблемами областной столицы по трём направлениям — качественные дороги, тротуарные зоны и благоустройство территорий, включая дворы.

«Всё это в комплексе позволит создать новый образ динамично развивающегося города», — считает врио губернатора.

Помимо этого, Шумков заявил на встрече о необходимости реформирования городского жилищно-коммунального хозяйства. И вновь выступил с предложением — создать Ассоциацию управляющих компаний с едиными службами заказчика, бухгалтерии и кадров.

Ассоциация УК позволит оптимизировать средства на оплату управленческого персонала и найма специальной техники, необходимой для обслуживания закреплённых территорий. Сэкономленные деньги могут идти на обустройство дворовых территорий и спортивных площадок, так как их содержание является прямой обязанностью управляющих компаний и жильцов.