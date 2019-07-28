Москва, , 17:41 — REGNUM

В московском офисе «ФосАгро» состоялась встреча врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и генерального директора компании Андрея Гурьева.

Стороны обсудили реализацию соглашения о социально-экономическом партнерстве между компанией и правительством региона, перспективы развития Кировска, Апатитов и ГОК «Апатит» (Кировский филиал АО «Апатит»).

"Развитие территории как в экономическом, так и в социальном отношении — комплексная задача, которую невозможно решать без крупнейшего в регионе предприятия,— сказал врио губернатора Андрей Чибис.— «ФосАгро» выступает надёжным партнёром городской и региональной власти в вопросах развития Кировска и Апатитов: городской инфраструктуры, туристического направления, что особенно важно и ценно — вкладывается в развитие здравоохранения. Мы намерены поддерживать максимально конструктивные партнёрские отношения для развития наших городов и предприятия».

Глава региона отметил, что для Мурманской области деятельность «ФосАгро» имеет стратегическое значение. Её ГОК «Апатит» — одно из бюджетообразующих предприятий региона, крупный и надёжный работодатель, современное производство на основе инновационных технологий, с высокими экономическими показателями и такой же высокой социальной ответственностью.

«Сегодня ФосАгро — самая динамично развивающая компания в своей отрасли в мире, — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Каждый год мы добиваемся новых рекордов производительности, непрерывно внедряя новейшие доступные технологии, инвестируя в развитие оборудования, персонала. У нас запланированы новые инвестиционные программы по модернизации и наращиванию производственных мощностей каждого из предприятий Группы. На ГОК «Апатит» добывается высококачественная, чистая руда — основа производимых нами удобрений и кормовых фосфатов и залог безопасности для здоровья человека и животных».

Производственные успехи «ФосАгро» лежат в основе социальных и благотворительных программ компании, которые нацелены на поддержку образования, здравоохранения, спорта и туризма. Так например, по инициативе компании в Хибинах создан туристический кластер, ядром которого стал горнолыжный курорт «Большой Вудьявр». Кластер позволяет диверсифицировать экономику района и формирует базу для развития частного малого и среднего бизнеса.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества, поддержке инвестиционных, производственных и социальных проектов «ФосАгро» в Кировско-Апатитском районе.

Напомним, долгосрочное соглашение о социально-экономическом партнерстве между «ФосАгро» и правительством области было заключено в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме. Документом закреплены обязательства сторон по финансированию и поддержке конкретных проектов и программ в области здравоохранения, в сфере спорта, образования и культуры.

В рамках соглашения в Апатитско-Кировской центральной городской больнице внедряется информационная система «Ариадна» (первым этапом проекта стала электронная очередь), проводятся ремонты отделений, организовано реабилитационное лечение жителей района в корпоративном санаторно-оздоровительном центре «Тирвас», обеспечена финансовая поддержка всем образовательным учреждениям на территории района. В августе будет открыт Ледовый дворец «Апатит Арена», в планах — реконструкция исторического объекта в Кировске — здания первого в Заполярье звукового кинотеатра. В целом с 2017 года по 1 квартал 2019 года в развитие здравоохранения, культуры, спорта, образования, социальной сферы в Кировско-Апатитском районе компанией «ФосАгро» вложены сотни миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: На «Дне поля» угощали хлебом и ягодами