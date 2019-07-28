Волгоград, , 16:11 — REGNUM

Заявки для включения продукции в каталог товаров аддитивного производства, формируемый Минпромторгом России, готовят четыре предприятия Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Предприятия региона, формирующие заявки, занимаются производством 3D и 5D-принтеров, специальных нитей для аддитивного производства и теплопроводных материалов, а также разрабатывают специальный принтер, предназначенный для работы с высокотемпературными полимерами, которые применяются в авиационной и медицинской промышленности.

Ожидается, что продукты предприятий Волгоградской области пополнят каталог отечественных товаров аддитивного производства, который сейчас насчитывает около 70 позиций.

В пресс-службе отметили, что в последние два года отечественное аддитивное производства стало развиваться высокими темпами. Так, по данным Минпромторга России, за этот период было выпущено более 40 промышленных и 5 тыс. настольных 3D-принтеров.

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