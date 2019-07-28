Москва, 28 июля 2019, 15:41 — REGNUM
Многодетные семьи в Москве смогут воспользоваться новыми льготами по имущественному и земельному налогам, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как пояснил руководитель Департамента экономической политики и развития гороа Москвы Денис Тихонов, льготы смогут оформить граждане, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей.
Такие семьи смогут получить дополнительный вычет — льгота предоставляется из расчета по пять квадратных метров в квартире или комнате и по семь квадратных метров в жилом доме на каждого ребенка. Также вычет можно получить на шесть соток площади принадлежащего семье земельного участка.
Многодетные семьи, имеющие право на льготу, должны подать в налоговую инспекцию заявление о предоставлении налоговой льготы, а также документы, подтверждающие право на эту льготу.
В Москве на учете в органах социальной защиты населения состоят свыше 149 тысяч семей. В них воспитываются более 376 тысяч детей.