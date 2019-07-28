Москва, , 07:54 — REGNUM

В Российской Федерации за последние 19 лет разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками сократился с 34 до 13 раз. Об этом сегодня, 28 июля, пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елену Егорову.

По её данным, в 2000 году богатые люди получали среднюю заработную плату в 34 раза превышающую заработную плату бедных. В 2005 году этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году — 13 раз.

При этом в государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в 2019 году составляет 10,4 раза, а в негосударственном секторе — 13,9 раза.

По мнению Егоровой это всё равно ещё слишком большой разрыв, однако тенденция к его сокращению продолжается. Эксперт надеется, что тенденция будет продолжаться и в последующие годы.

Это сокращение идет прежде всего за счет роста заработных плат рядовых сотрудников. По данным Росстата, в семь раз сократилась доля работников, чья зарплата ниже прожиточного минимума. Сейчас таких всего 3%.