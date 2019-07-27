Душанбе, , 17:25 — REGNUM

Один из пяти принадлежащих государственному авиаперевозчику Таджикистана «Таджик Эйр» самолётов Боинг-767 26 июля совершил первый рейс в рамках кампании «Хадж-2019» из таджикистанского города Ходжент в саудовскую Джидду.

По словам директора Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икрома Субхонзода, сейчас в компании проводится комплекс работ, необходимых для бесперебойного осуществления полётов по всем направлениям, а также для восстановления платёжеспособности национального авиаперевозчика с 95-летней историей.

Напомним, что в начале января 2019 года государственная авиакомпания «Таджик Эйр» в связи с финансовыми трудностями приостановила полёты по всем направлениям.

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