Москва, , 16:58 — REGNUM

В Москве начался региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей». Участники из Москвы и Московской области будут работать над прототипами цифровых продуктов в шести номинациях — «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», «Транспорт и логистика» и «Промышленные решения».

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев создадут по-настоящему прорывные технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют ключевым направлениям развития страны, отраженным в национальных проектах.

Приветственное слово участникам регионального полуфинала направил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

По его словам, конкурс действительно создает возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт.

«Приветствую вас на региональном этапе всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — проекта платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс позволит вам изменить свою жизнь: получить работу, открыть свой бизнес и предложить новые технологичные решения. Кроме того, вы можете изменить жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву. А настоящим он будет, только когда его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, в здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ. Неслучайно это и есть пять направлений конкурса, по которым вам предстоит работать. Уверен, что у вас с «Цифровым прорывом» все получится! А с вами все получится и у России», — сказано в приветственном послании.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко подчеркнул, что такие конкурсы, как «Цифровой прорыв», позволяют выявлять лучших в отрасли, задают тренд на постоянное развитие компетенций и повышают интерес к сфере ИТ.

«Сегодня без использования цифровых технологий управлять современным городом невозможно. Правительство Москвы с 2010 года реализует масштабную программу создания умного города. За прошедшие годы очень многое было сделано как с точки зрения создания современной ИТ-инфраструктуры, так и внедрения информационных систем во всех сферах городского хозяйства. Стремительное развитие информационных технологий побуждает нас двигаться дальше, быстро реагировать на вызовы времени, внедряя современные решения, чтобы сделать жизнь горожан еще более комфортной. Уверены, что участникам конкурса пригодится опыт технологических решений Москвы. И все идеи, потенциал, которые будут представлены здесь, найдут применение не только в столице, но и других российских регионах», — комментирует Эдуард Лысенко.

«Москва сегодня принимает самый крупный хакатон в нашей стране — одновременно на площадке отборочного этапа «Цифрового прорыва» работают порядка пятисот специалистов столицы и Подмосковья. Это абсолютный рекорд для России — ранее никому не удавалось собрать в одном месте столько разработчиков. Для нас это подтверждение того, что нашим специалистам интересны масштабные задачи, которые глобально могут повлиять на развитие российской экономики», — прокомментировал Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Номинация «Промышленные решения» — предоставлена Генеральным Партнером конкурса Госкорпорацией «Росатом». Директор по маркетингу цифрового блока Госкорпорации «Росатом» Гамид Костоев отметил, что Росатом сегодня — одна из ведущих госкорпораций, помогающих строить российскую цифровую экономику:"Но цифровая экономика — это не только технологии. Это не в меньшей степени люди, обладающие необходимыми цифровыми компетенциями. И сегодня их образование и работа по выявлению талантов также должна строиться по-новому. Недавно Росатом выступил с инициативой «Mission: Talent», которая предлагает индивидуальный и «человекоцентричный"подход к взращиванию талантов. Поэтому мы с большим вниманием относимся к проектам выявления «цифровых талантов» ‑ и рады поддержать проект «Цифровой прорыв».

Представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний — «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС» — входят в Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв». Они отберут лучшие команды, которые присоединятся к победителям из других регионов в финале конкурса.

«Развивая свой бизнес, МегаФон делает ставку, в первую очередь, на инновации и их успешное внедрение не только в проекты компании, но и в будущее всей отрасли, в будущее миллионов пользователей цифровых услуг. Мы не случайно стали партнером конкурса «Цифровой прорыв». Для нас крайне важно, чтобы кадровый рынок ИТ-отрасли в России активно и качественно развивался. Поэтому МегаФон активно работает с вузами. Для нас это отличная возможность найти молодых специалистов, которые уже сейчас задумываются о карьере в сфере ИТ, интересуются современными технологиями и хотят влиять на ход их развития», — комментирует Андрей Князев, директор департамента по бизнес-системам ПАО «МегаФон».

Свыше десяти тысяч человек из Москвы и Московской области подали заявки на участие в конкурсе «Цифровой прорыв». Вместе с Москвой закрывающий региональный этап принимают в эти выходные еще четыре города: Иркутск, Екатеринбург, Владикавказ и Курск. Финал конкурса пройдет 27−29 сентября в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв"стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса. Всего к нему были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия проходят с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятиях, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний, как «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС».

Читайте ранее: Финал конкурса «Цифровой прорыв» пройдет в Казани с 27 по 29 сентября; Читайте также: Как хакатоны помогут решить проблему дефицита ИТ-специалистов в стране?