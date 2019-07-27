Баку, , 16:55 — REGNUM

За последние 5 лет, при сравнении показателя за январь — июнь 2019 года с показателями соответствующего периода 2014 года, добыча газа в Азербайджане увеличилась на 12,5%.

Об этом сообщает агентство АПА, которое провело подсчеты данных азербайджанкой госкорпорации SOCAR.

Согласно информации, в первой половине 2019 года в Азербайджане добыто 17,3 млрд. кубометров газа, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 15,4 млрд. кубометров.

Резкое увеличение объемов добычи газа в республике связывается со сдачей в эксплуатацию второго этапа разработки месторождения «Шахдениз».

В 2018 году в Азербайджане было добыто 30,6 млрд. кубометров газа, что на 7,1% больше по сравнению с показателем 2017 года. По прогнозам, до конца 2019 года общий объем газодобычи по стране увеличится на 20 процентов.