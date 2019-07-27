27 июля 2019 | Время чтения 8 мин

Примерно от 5 до 10 лет — вот тот период, где-то в течение которого «доллар США может стать уязвимым для потери стоимости по сравнению с более диверсифицированной корзиной валют, включая золото. Когда мы сканируем клиентские портфели, мы видим, что многие из них гораздо больше подвержены риску (обесценивания) доллара США, чем мы считаем разумным»

Александр Запольскис, , 21:21 — REGNUM

Обычно минимум половина комментаторов встречает итоги анализа состояния отдельных вопросов в американской экономике достаточно ироничным возражением. О скором крахе США много и убедительно говорили еще советские газеты, но СССР развалился больше четверти века назад, а Америка по-прежнему стоит.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

Надо признать, формальная логика в этом действительно имеется. Несмотря на все сложности, доллар по-прежнему остается ведущей резервной валютой мира. В отчете SWIFT за июль 2018 он занимает 42,63% международных платежей. Согласно статистике МВФ 62,48% валютных резервов стран мира также находятся в долларе. Действия ЦБ РФ на общую картину влияют практически никак. Некоторое снижение в целом по миру, конечно, имеется, но как таковое оно еще невелико.

В 2002 году эта цифра составляла 66,5%. Более того, реализуемая американцами стратегия обрушения регионов в хаос даже имеет некоторый успех. После 61,8% в 2010 дестабилизация мировой экономики посредством революций разного цвета в различных местах подвигла многих вернуться к традиционным ценностям, доведя долю доллара в иностранных международных валютных резервах к 63,1% в 2014 году. Потом действие краткосрочного допинга стало заканчиваться, и дело пошло к нынешнему откату.

Другой вопрос, что критики, как правило, сводят всё к очень узким примитивам, совершенно не интересуясь ни динамикой процессов, ни их механикой, ни даже смыслом результата. Именно крушение советской «половины» мировой экономики обеспечило капиталистический мир и, прежде всего, США остро им необходимыми ресурсами для продолжения существования. В системном смысле к середине 80-х Соединенные Штаты находились в не менее дряхлом состоянии, только в других, менее видимых внешне, областях. Но тогда в битве систем они сумели устоять, и победитель забрал себе все.

Однако, похоже, этот приз там сегодня подходит к окончательному проеданию. Добившись статуса единственного мирового гегемона, Вашингтон слишком почивал на лаврах, чрезмерно обрюзг, разжирел, забронзовел, утратил хватку и наделал критичное количество системных ошибок, которые постепенно привели к переходу количества в новое стратегическое качество. И этот структурный сдвиг случился где-то между прошлым и нынешним летом.

Бизнес (cc) StockSnap

Кроме разных прочих, важным направлением банковской деятельности является составление аналитических прогнозов для инвесторов. Тем более обстоятельных и долгосрочных, чем большими размерами портфеля капиталов те располагают. Нюансов в этом деле, как правило, есть два. Чем масштабнее прогноз — тем дальше его временной горизонт и менее конкретны направления.

Допустим, советы для относительно небольших сумм с длительностью полгода-год оперируют конкретными инструментами и прямо указанными цифрами доходности. Когда речь идет о капиталах где-то с десяти миллионов долларов начиная, главным становится грамотный учет в первую очередь долгосрочных тенденций, ибо деньги такого масштаба в трехмесячные депозиты не вкладываются.

Так вот, из попавшего в открытый доступ прогноза подразделения Private Banking для серьезных клиентов JPMorgan Chase следует, что серьезным людям стоит начать из американского доллара постепенно уходить. Сократив его долю в своих инвестиционных портфелях минимум вдвое.

На первый взгляд, аналитики одного из американских и мировых финансовых столпов как бы ничего эдакого не сказали. Ребята из входящего в Большую четверку (наряду с Bank of America, Сitigroup и Wells Fargo) холдинга с совокупным размером депозитов в 23,5 трлн (для справки, ВВП США 2018 составляет 20,49 трлн) долларов, размера активов под администрированием в 4,1 трлн, а под непосредственным управлением в 2 трлн, всего лишь повторили, с небольшими поправками, всё то, что они уже говорили годом ранее.

В июле 2018 эксперты тоже писали: угроза внезапной рецессии на международных рынках невысока. Анализ пяти последних глобальных рецессий говорит, что начинались они всегда в развивающихся странах. Значит, именно от валют этой категории, если все же начнется, инвесторам следует избавляться в первую очередь.

JPMorgan Chase (cc) Ben Suhterland

В качестве гаваней для пережидания шторма рекомендовались швейцарские франки, японские иены, сингапурские доллары и, конечно же, валюта США, как стран с наиболее сильными позициями на внешних рынках. Благодаря чему там хорошо хеджировать риски, пока валюты развивающихся стран опустятся до дна, как показывает анализ находящегося на уровне 17% обесценивания в течение двухлетнего интервала с момента начала рецессии.

В то же время не исключался риск повторения большого кризиса по азиатской схеме 1997−1998 годов. Тогда многие страны, в первую очередь в Азии (Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Гонконг и Южная Корея), слишком заигрались в безудержный рост через кредитование биржевых спекуляций, надувших в экономике огромные финансовые пузыри.

Когда они начали лопаться, и падение наконец прекратилось, фондовые рынки утратили примерно ¾ первоначальной стоимости и не менее 25% стоимости на момент до начала роста. Иными словами, азиатский кризис в итоге сжёг всё, что регион до того сумел заработать на цикле развития.

Хотя больше всего об этом писали эксперты Bank of America, парни из JPMorgan с ними не спорили. В целом соглашаясь, мол, да, основания для подобных опасений действительно имеются.

Так вот, в этом году они рекомендовали своим состоятельным клиентам инвестиционного подразделения почти то же самое. За двумя вроде как мелкими исключениями. В перечне рекомендованных тихих гаваней появились золото и крипта (в первую очередь биткоины) как инструменты с гарантированной, а то и недооцененной стоимостью, и полностью пропал доллар.

Более того, о ещё вчера самой надежной валюте планеты ведущие мировые банкиры стали говорить с очень вежливыми, но спокойно-скорбными лицами, словно о раковом больном в самой последней терминальной стадии.

Золото и доллары (cc) Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Мол, ни одна резервная валюта не способна существовать вечно. Под это дело даже была представлена диаграмма исторической динамики вопроса, начиная с XV века. В ней наглядно прослеживаются многочисленные смены эпох. Когда-то главными в мире являлись португальские деньги, потом их заменили испанские, которые, в свою очередь, вытеснили голландцы, чтобы далее уступить французскому франку, позднее проигравшему британскому фунту. В 1925 году выпавшее из лап королевского льва финансовое знамя подхватил американский доллар, но и его время заканчивается.

Почему так, кто виноват — эксперты JPMorgan's Private Bank принципиально обходят стороной. Подчеркивая, что речь идет о чем-то практически вечном, чуть ли не природном, почти как смена времен года или перемены климата. Обижаться не на кого, сожалеть глупо, самое правильное — спокойно начать готовиться к переменам. Вспомнили даже слова покойного экономиста MTI Рудигера Дорнбуша: «Кризис приходит гораздо дольше, чем вы думаете, а затем он происходит гораздо быстрее, чем вы могли подумать».

В переводе на русский: оснований для паники нет, срочность бросаться спешить отсутствует, нужно просто спокойно начать перекладывать капитал из доллара в другие активы, с долларом связанные по возможности минимально.

Сколько осталось времени? Вот это самый любопытный момент. Авторы рекомендации используют выражение — в среднесрочной перспективе. Это, конечно, не метр, не литр и точно не килограмм. Строго единообразного определения длительности перспектив разной категории по времени в мире не существует. Но согласно устоявшейся практике в бизнесе всё, что до 3−5 лет — считается краткосрочным, от 10−15 и далее — долгосрочным. Из чего промежуток между ними попадает в определение средней срочности.

Время — деньги (cc) TheDigitalWay

Примерно от 5 до 10 лет — вот тот период, где-то в течение которого «доллар США может стать уязвимым для потери стоимости по сравнению с более диверсифицированной корзиной валют, включая золото. Когда мы сканируем клиентские портфели, мы видим, что многие из них гораздо больше подвержены риску (обесценивания) доллара США, чем мы считаем разумным».

Куда бежать — говорится также расплывчато, но для умных вполне достаточно: «Во многих случаях наша рекомендация, вероятно, будет заключаться в том, чтобы повысить вес других валют G10, азиатских валют и золота». Прямо вроде как ничего крамольного не произнесли, однако стоит взглянуть на азиатскую часть Большой десятки и намек становится абсолютно прозрачен.

Из азиатов там состоит только Япония, но все серьезные инвесторы хорошо понимают, что класть все яйца в одну корзину, мягко скажем, чревато. А азиатские валюты это про что? Да про Сингапур и про Китай. Правительство США ведет с ним экономическую войну? И что с того?

Кто-то назовет происходящее саботажем? Если поражение неизбежно, то вовремя предать означает грамотно предвидеть. С жирным подчеркиванием слова — грамотно. В финансовом мире понятийным аналогом грамотности является итоговая долгосрочная доходность капитала. А она для инвесторов куда важнее всех прочих соображений. Это еще Маркс в своей книге сказал.

Чем может закончиться для Америки постепенный, пусть тихий и на несколько лет растянутый, но массовый уход капиталов из доллара, полагаю, в специальных пояснениях не нуждается.

И прошу заметить, все сказанное выше не является кремлевской пропагандой или измышлениями аналитиков ФСБ. Речь идет о рекомендациях, составленных «для своих людей» самим столпом американской (следовательно, и мировой) финансовой системы. Без достаточных оснований говорить подобный вещи там не принято совершенно. Слишком дорогими могут оказаться репутационные потери.