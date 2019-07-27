Пекин, , 15:16 — REGNUM

Китайский IT-гигант Huawei, несмотря на продолжающееся давление со стороны США, представил в г. Шэньчжэнь южно-китайской провинции Гуандун первый мобильный телефон формата 5G.

Он предназначен для коммерческого использования, сообщает 27 июля Синьхуа со ссылкой на заявление главы профильного отделения компании Хэ Гана.

Начиная с 26 июля, Huawei принимает заказы на новый телефон, стоимость которого в розничной торговле составляет 6,2 тыс. юаней (около 900 долларов). Сообщается, что официально телефон появится на рынке 16 августа.