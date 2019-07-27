Алдан, Якутия, , 11:11 — REGNUM

Сегодня, 27 июля, первый в истории пассажирский поезд прибывает на станцию Нижний Бестях. Об этом пишет газета «Алданский рабочий».

Железнодорожный состав отправился из Алдана, где по этому случаю состоялся торжественный митинг. Поезд прибудет сегодня на станцию Нижний Бестях, которая расположена вблизи города Якутска, но на противоположном берегу Лены.

Отныне можно считать, что Якутск соединен с железнодорожной сетью всей страны. На привокзальной площади в Алдане первый пассажирский поезд до Якутска провожали ветераны БАМа, железнодорожные строители разных поколений, друзья и коллеги, просто жители города.

Среди почетных гостей были государственный советник Якутии Вячеслав Штыров, глава города Алдана Александр Бугай, Герой Социалистического труда, ветеран БАМа Иван Варшавский, Герой Социалистического труда, ветеран БАМа и АЯМа Леонид Казаков.

Участники торжественного митинга вспоминали, что в 2004 году железная дорога впервые дошла до Алдана, а теперь пассажирские поезда будут ходить почти до Якутска.