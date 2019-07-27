Нью-Дели, , 13:50 — REGNUM

Глава департамента космических исследований правительства Индии федеральный министр Джитендра Сингх заявил, что с начала 2016 года коммерческий запуск спутников принес Индии 62,89 млрд рупий (913,3 млн долларов). Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В ходе сессии нижней палаты парламента Индии Джитендра Сингх подчеркнул, что за прошедшие три года общее число спутников, запущенных государственной компанией Antrix, составило 239. По словам министра, в марте 2019 года правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди распорядилось о создании нового ведомства для удовлетворения растущего международного спроса на запуск коммерческих спутников с территории Индии. Данное учреждение будет носить название NewSpace India Limited (NSIL) и подчиняться Индийской организации космических исследований (ISRO).

Напомним, что Antrix — это коммерческое подразделение ISRO в подчинении департамента космических исследований правительства Индии. Основными направлениями деятельности Antrix являются создание и запуск спутников, а также получение данных с индийских и зарубежных спутников дистанционного зондирования.