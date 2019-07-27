Нью-Дели, , 11:44 — REGNUM

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил общественности, что первые электромобили поступят на индийский рынок в 2020 году.

Сообщается, что Илон Маск уже несколько лет говорит о своих намерениях запустить продажу электромобилей марки Tesla в Индии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в марте этого года директор американской компании писал в Твиттере, что из-за некоторых правительственных постановлений не сможет до декабря запустить продажу автомобилей в Индии. Тем не менее, он выразил уверенность, что к 2020 его планы осуществятся. Ожидается, что первым автомобилем на индийском рынке станет Tesla Model 3, стоимость которого составляет 35 тысяч долларов.

Напомним, что в январе 2019 года Илон Маск в Шанхае заложил фундамент первой за пределами США фабрики по производству автомобилей. Именно из Китая первые электромобили этой марки попадут на индийский рынок.