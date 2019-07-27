Анкара, , 11:54 — REGNUM

Совет по валютной политике Центрального банка Турецкой Республики на заседании, прошедшем пол председательством его главы Мурата Уйсала, принял решение о снижении процентных ставок с 24% до 19,75%. В сделанном по его итогам заявлении говорится, что экономическая деятельность показывает тенденции к постепенному восстановлению. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в Центробанке резюмировали: «В предстоящем периоде прогнозируется увеличение доли чистого экспорта, снижение инфляции, частичное улучшение в финансовом секторе и продолжение постепенного восстановления экономики».В заявлении также сказано: «Ожидаются позитивные изменения в сальдо платежного баланса. Усиливается вероятность того, что центральные банки развитых стран будут проводить расширенную валютную политику в связи со снижением интенсивности глобальной экономической деятельности». Основным мотивом решения назван анализ позитивного воздействия на темпы инфляции фактора предложения и импортных цен.