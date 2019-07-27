Исламабад, , 11:13 — REGNUM

26 июля министерство экономики Пакистана опубликовало статистику по внешним займам страны в 2018—2019 финансовом году.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, общая сумма внешних займов правительства составила 9,85 миллиардов долларов. Кроме того, страна получила иностранных грантов на сумму 330 миллионов долларов. При этом правительство осуществило выплат по внешним долгам и процентам на общую сумму 8,94 миллиарда долларов. По данным министерства, цифры демонстрируют, что в прошедшем финансовом году прирост внешней задолженности оказался наименьшим за последние три года — 2,29 миллиарда долларов. Эти показатели дали основание министерству экономики отчитаться об успешной работе с внешними займами, несмотря на то что стране так и не удалось преодолеть кризис дефицита платежного баланса.

Напомним, что Пакистан участвует в трехлетней кредитной программе МВФ на общую сумму 6 миллиардов долларов. Исламабад согласился придерживаться жесткой бюджетной дисциплины: дефицит не должен составлять более 0,6% ВВП, исключая расходы на обслуживание задолженности. Пакистан также пошел на принятие «плавающего» курса национальной валюты и замораживание оборонного бюджета.