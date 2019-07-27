Бразилиа, , 05:35 — REGNUM

На сто тысяч баррелей нефтяного эквивалента будет снижена добыча углеводородов бразильской госкомпании Petrobras по итогам II квартала, сообщили в пресс-службе организации.

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Уточняется, что если раньше планировалось, что в III квартале Petrobras будет добывать 2,8 млн, то сейчас в планах — 2,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Корректировка прогноза возможна на два с половиной процента.

Такая корректировка стала результатом ввода со стороны Petrobras в эксплуатацию установок для газодобычи газа на шельфовых платформах в районе Бузиуса (Рио-де-Жанейро, Бразилия).

Как ранее сообщало (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Petrobras через суд выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company.

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