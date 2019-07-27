Вашингтон, , 03:11 — REGNUM

Доллар США в настоящее время является более крепкой валютой, нежели юань или евро, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Мероприятие транслировал телеканал C-SPAN.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Доллар сейчас очень силен, страна очень сильна… С одной стороны это прекрасно, с другой — из-за этого сложнее конкурировать», — заявил он.

При этом Трамп добавил, что такие валюты, как юань или евро, гораздо слабей, нежели американский доллар.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля президент США Дональд Трамп, критикуя решение компании Facebook о выпуске собственной криптовалюты, заявил, что по-настоящему надежная валюта уже существует. По его мнению, такой валютой является доллар США.