Вашингтон, , 20:18 — REGNUM

Международный валютный фонд (МВФ) выберет нового главу из кандидатов с «выдающимся послужным списком», 26 июля передает агентство Reuters.

В заявлении МВФ о начале процедуры выбора нового исполнительного директора не названы конкретные кандидаты, однако предъявлены высокие требования к соискателям.

В частности, это участие в экономической политике «на высоком уровне» и достаточные управленческие и дипломатические навыки для управления глобальной организацией.

Потенциальными кандидатами на пост главы МВФ, которые ранее были названы на встрече G7 во Франции, являются голландский экономист и бывший министр Йерун Дейсселблум, министр экономики Испании Надя Кальвино, португальский экономист и политик Марио Сентено, глава центробанка Финляндии Олли Рен.

Действующий директор МВФ Кристин Лагард уходит в отставку в сентябре из-за назначения главой Европейского центрального банка. Лагард возглавляла МВФ с 2011 года.

Читайте также: МВФ объявил о начале процедуры выбора нового директора