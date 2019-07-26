Вильнюс, , 19:31 — REGNUM

Магистральный газопровод в Польшу (GIPL) на территории Литвы проложит компания прокладки газопроводов Alvora вместе с Šiaulių dujotiekio statyba. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает литовское агентство BNS. Alvora также работает в Белоруссии и Калининградской области. В этих странах работают дочерние компании Alvora-Bel, Alvora-Balt и «Спецмонтажстрой».

Alvora ранее участвовала в прокладке основных магистральных газопроводов в Литве, а также в прокладке газопровода на Клайпедский терминал сжиженного природного газа.

По информации литовского издания, каунасская компания KRS проиграла конкурс, а участвовала вместе с белорусским «Белтрубопроводстрем». Компания предложила самую низкую цену — около 91 млн евро (с НДС), но было признано, что предложение не соответствует критериям национальной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовский оператор передачи природного газа Amber Grid 25 июля подписал с польской компанией Izostal контракт на поставки труб для газопровода GIPL.

Проект газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) самый крупный инфраструктурный проект газовой отрасли в Прибалтике. Общая стоимость проекта — 550 млн евро. Проект создавался для получения альтернативы российскому газу от Газпрома. Считается, что после соединения появится единый газовый рынок Польши, стран Прибалтики и Финляндии.