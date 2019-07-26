Калининград, 26 июля 2019, 19:20 — REGNUM
Калининградский завод АВТОТОР заключил контракт с немецким концерном Dürr на проектирование строительства нового завода, который должен появиться с действующими корпусами компании в посёлке им. А. Космодемьянского под Калининградом, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Завод построят на территории 32 га, он рассчитан на производительность 50 тыс. автомобилей в год на двух линиях. Соглашение подписано в рамках реализации Специального инвестиционного контракта (СПИК). Производство планируется запустить в следующем, 2020 году.
Руководство АВТОТОРА называет этот процесс не расширением, а углублением производства.