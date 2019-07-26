Калининград, , 19:20 — REGNUM

Калининградский завод АВТОТОР заключил контракт с немецким концерном Dürr на проектирование строительства нового завода, который должен появиться с действующими корпусами компании в посёлке им. А. Космодемьянского под Калининградом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Завод построят на территории 32 га, он рассчитан на производительность 50 тыс. автомобилей в год на двух линиях. Соглашение подписано в рамках реализации Специального инвестиционного контракта (СПИК). Производство планируется запустить в следующем, 2020 году.

Руководство АВТОТОРА называет этот процесс не расширением, а углублением производства.

«В условиях падения рынка расширять и наращивать производственные мощности не имеет смысла. Для нас это и дальше не будет иметь смысла, поскольку АВТОТОР является единственным автомобилестроительным предприятием в мире, выпускающим такое количество моделей одновременно в одном месте на одной производственной площадке — свыше 40. Этим просто невозможно будет управлять даже с учетом автоматизации всех процессов. Так что задача расширения номенклатуры производства не стоит. Мы углубляемся, а не расширяемся», — говорит генеральный директор ООО «АВТОТОР Холдинг» Александр Сорокин.