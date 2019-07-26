Челябинск, , 19:19 — REGNUM

Представители челябинского регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Центр коммунального сервиса» не получали от УФАС документов о возбуждении дело по двум случаям, изложенным на официальном сайте антимонопольного ведомства. При этом позиция оператора ранее широко озвучивалась, в том числе и представителям челябинского УФАС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ООО «ЦКС».

Что касается вывоза отходов после уборки придомовой территории, то, как следуеет из комментария «ЦКС», он ориентируется на позицию федерального Министерства природных ресурсов и экологии. Приказом Росприроднадзора № 242 к твёрдым коммунальным отнесены растительные, которые образуются во время ухода за кустарниками, газонами и деревьями, а также те, которые появляются от уборки и смёта в городах и поселениях. При этом региональный оператор не должен увозить те отходы, которые появляются у многоквартирных домов на придомовой территории за счёт ранее установленного тарифа по оказанию услуги по обращению с ТКО.

«Мусор, образующийся при спилке деревьев и кустарников, покосе травы и уборке двора, по мнению Минприроды РФ, не является твёрдыми коммунальными отходами, поскольку не соответствует главному признаку в соответствии с №89-ФЗ — образованию в жилых помещениях», — отмечают в ООО «ЦКС».

По версии регоператора, в тарифе учтён вывоз мусора, который ТСЖ либо управляющие компании собрали во время уборки газонов и территории. Что же касается мусора, возникающего при уходе за газонами и насаждениями (а это стволы, ветки, трава, листья и т.д.), то это может вывозиться лишь за отдельную плату и по отдельному договору.

Не всё просто оказалось и с уборкой мусорокамер, которые находятся в многоквартирных домах. По данным регоператора, мнения о том, что вывозить оттуда он должен вывозить мусор, придерживаются лишь управляющие компании Миасса. По данным «ЦКС», регоператор должен лишь загружать отходы со специально оборудованной возле дома контейнерной площадки, а не вести погрузку из мусоросборной камеры, которая находится внутри многоквартирного дома.

Особенностью Миасса в компании назвали то, что здесь в своё время не создали площадки для накопления ТКО. Это нарушило требования целого ряда документов, среди которых оказались и нормы, которые определяют порядок содержания и оборудования контейнерных площадок и мусоропроводов. Если следовать нормам, то в домах, где есть мусоропроводы, управляющие компании должны создать контейнерную площадку для сбора мусора.

«Стоит отметить, что затраты на оказание услуг по содержанию общедомового имущества (в том числе уборку мусорокамер) управляющим компаниям уже компенсируют жители, которые оплачивают услугу «содержание и ремонт жилья» (жилищные услуги). Данная позиция ООО «Центр коммунального сервиса» также неоднократно озвучивалась в публичном поле, в том числе представителям УФАС», — отметили в организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, областное управление ФАС возбудило в отношении ООО «ЦКС» два дела в рамках законодательства о защите конкуренции. Одно касается уборки придомовых территорий, а второе — вывоза ТКО из контейнеров, которые находятся в мусоропроводах, а также в мусороприёмных камерах.

Заявление УФАС о возбуждении дел размещено на официальном сайте ведомства.

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