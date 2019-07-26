Милан, Италия, , 19:14 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года средняя почасовая зарплата в Италии выросла на 1,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в пятницу, 26 июля, в национальной службе статистики Istat.

В июне 2019 года в сравнении с июнем 2018 года средняя почасовая зарплата выросла на 0,6%.

Как сообщалось ранее, осенью 2019 года правительство Италии намерено рассмотреть проект декрета об установлении минимального уровня оплаты труда в размере 9 евро в час.

Читайте также: Правящие партии Италии установят минимальный уровень оплаты труда