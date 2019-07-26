Уфа, , 19:04 — REGNUM

Государственное собрание — Курултай Башкирии в период осенней сессии планирует выработать комплекс необходимых законодательных решений в связи с массовой гибелью пчёл. Об этом написал на своей странице в одной из социальных сетей спикер регионального парламента Константин Толкачёв. Меры будут разрабатываться в межведомственном взаимодействии с минсельхозом, минэкологии, Роспотребнадзором, а также пчеловодами.

«Основная проблема — дешевые пестициды и агрохимикаты, преимущественно ввозимые из Китая. Необходим контроль за их оборотом», — уверен парламентарий.

По его словам, иначе могут возникнуть крайне неприятные последствия. Толкачев не исключил, что от проблем здоровья пчёл недалеко до проблем со здоровьем человека.

Принимать решение необходимо именно Башкирии как ведущему медовому региону России.

«Недопустимо, чтобы республика лишилась своего главного бренда», — заключил Толкачёв.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, исполняющий обязанности вице-премьера региона Ильшат Фазрахманов уточнял, что в Башкирии погибли около 2,74 тыс. пчелосемей. Снижение производства мёда может составить около 70−90 тонн. В денежном выражении ущерб оценивается в 32,4 млн рублей. При этом ежегодно в республике вырабатывается около 6 тыс. тонн мёда.

Летом 2019 года массовая гибель пчёл зафиксирована в Татарии, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской областях, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии и Мордовии, в 12 районах Курской области, семи районах Алтайского края, в Тюменской области. В Орловской области из-за гибели пчёл возбудили уголовное дело.

Сейчас к пострадавшим регионам присоединились Ростовская и Томская области.

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