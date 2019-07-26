Вашингтон, , 18:59 — REGNUM

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) начал процедуру подбора нового директора-распорядителя фонда на смену Кристин Лагард. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба МВФ.

«Исполнительный совет сегодня объявил о начале открытого, учитывающего заслуги и прозрачного процесса подбора нового директора-распорядителя. Процедура будет аналогична той, что использовалась прежде», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подбор кандидата планируется завершить к началу октября 2019 года.

Напомним, ранее в июле Кристин Лагард подала в отставку с поста директора-распорядителя МВФ, который она занимала с 2011 года, в связи с выдвижением её на должность главы Европейского центрального банка. Официально она покинет пост 12 сентября.

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