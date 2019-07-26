Анкара, , 18:50 — REGNUM

Министр энергетики России Александр Новак подтвердил сообщения СМИ о предложении Москвы украинской стороне заключить краткосрочный контракт на транзит газа после 2019 года. Об этом он сообщил журналистам 26 июля в кулуарах заседания российско-турецкой межправительственной комиссии в Анталье.

«Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях», — цитирует министра ТАСС.

Новак добавил, что возможные корректировки условий контракта станут уже предметом переговоров коммерческих компаний.

По его словам, российская сторона дожидается, «когда начнутся трёхсторонние консультации, когда будут избрано новое правительство на Украине и контрагенты появятся».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в «Нафтогазе» назвали сообщения о возможном заключении подобного договора по транзиту вбросом, заявив, что «никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта» Киев не получал.

О том, что Россия намерена предложить Украине заключить годичный контракт на транзит газа, 26 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечалось, что за это время Россия планирует запустить и отрегулировать поставки по газопроводу «Турецкий поток» и второй нити «Северного потока».

Читайте ранее в этом сюжете: В «Нафтогазе» назвали вбросом сообщения о краткосрочном контракте с Россией