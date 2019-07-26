Калуга, , 18:47 — REGNUM

В Калужской области министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев 26 июля принял участие в торжественном открытии трех животноводческих комплексов ООО «Калужская Нива». Суммарный объём инвестиций в создание этих предприятий превысил восемь миллиардов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Открытие животноводческих комлексов ООО «Калужская Нива»

Главные мероприятия прошли на территории предприятия «Уланово». Оно рассчитано на 2800 голов дойного стада и 4000 телят. Коровы голштинской черно-пестрой породы завезены из Голландии, Дании и Германии. В инфраструктуру комплекса входят три коровника, родильное отделение, силосная площадка, пять лагун для хранения навоза и склад для концентрированных кормов. Комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием. Установлена современна система охлаждения молока на 120 тонн. Производственная мощность — 90 тонн в сутки. Создано более 100 рабочих мест.

Аналогичные комплексы «Богданино» и «Сугоново» введены в эксплуатацию в Ферзиковском районе. Их открытие состоялось в режиме видеосвязи. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что реализация проекта стала возможной в том числе благодаря государственной поддержке. В 2018 году из федерального бюджета было выделено порядка одного миллиарда рублей на развитие предприятий ООО «Калужская Нива».

В рамках деловой программы на рабочей встрече министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов обсудили дальнейшие перспективы развития аграрного сектора экономики региона.