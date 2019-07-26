Саратов, , 18:41 — REGNUM

Объем финансирования ремонта подводной части моста Саратов — Энгельс через Волгу составил 437 млн рублей. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в ходе посещения Саратовской области, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

О финансовой поддержке в ремонте попросил губернатор Валерий Радаев.

На своей странице в социальных сетях Володин отметил, что деньги выделены после обращения в Министерство транспорта РФ.

«Теперь всё зависит от региональных властей. Эти средства должны быть эффективно потрачены на ремонтные работы до конца этого года», — заключил он.

ИА REGNUM напоминает, мост был открыт в 1965 году. Ремонт его подводной части с этого времени не проводился ни разу. В целом состояние моста также оценивается как неудовлетворительное. Капитальный ремонт наземной части был начат в 2014 году и открыт в этом же году в августе.