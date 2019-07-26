Вильнюс, , 18:28 — REGNUM

Всё больше жителей Литвы сдают в специальные пункты приёма пластиковую и иную тару, которая подлежит переработке. По данным компании, администрирующей пункты приёма, Užstato sistemos administratorius (USAD), за первые полгода 2019 года жители сдали 291,7 млн единиц тары. Это на 17,4 млн единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда также был зафиксирован рекорд.

В общей сложности, в пункты приёма возвращается 88% всей использованной тары, утверждает глава USAD Гинтарас Варнас.

Согласно статистике, использованная тара отправляется на переработку в том числе и благодаря лицам, доход которых во многом зависит от её сдачи в пункты приёма. В Литве работает система депозита в размере 10 евроцентов за единицу тары. Эти 10 евроцентов удерживаются при покупке любого напитка, а возвращаются после сдачи в специализированные тароматы.

Систему ввели несколько лет назад и она в первый год показала эффективность. Использованная тара не задерживается надолго даже в городских урнах, а согласно статистике, самые крупные партии в эти дни сдаются на литовских курортах. Например, если в январе в самоуправлении Неринги (Куршская коса) было сдано только 24,3 тыс. единиц тары, то в июне это число выросло в пять раз — до 126,5 тыс. единиц.