Калининград, , 18:26 — REGNUM

Региональное управление МЧС Калининградской области сегодня, 26 июля, начало кампанию среди жителей региона с напоминанием об опасностях во время отдыха у водоёмов. Информацию размещают на специальных стендах, передают по различным коммуникационным каналам, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Распоряжение, особенно в связи с установлением жаркой погоды и ожидаемому наплыву отдыхающих к водоёмам, издал губернатор области Антон Алиханов. Региональные власти также напоминают, что с 1 июля в области вступил в силу закон о внесении изменений в КоАП Калининградской области, предусматривающий административную ответственность для граждан за купание в запрещенных для этого местах. Предусмотренный штраф составляет от одной до трёх тысяч рублей.

С начала 2019 года в водоёмах Калининградской области утонуло 15 человек, произошло 37 происшествий, 54 купающихся были спасены.